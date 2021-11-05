Смольный не станет продлевать режим нерабочих дней в Петербурге после 7 ноября

Правительство Петербурга объявило, что не станет продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября, но из локдауна предприятия выйдут с ограничениями.

С 8 ноября организации общепита, цирки, концертные залы, кинотеатры, а также прочие организации исполнительских искусств, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки будут работать только до 23:00. До этого же времени разрешено проводить культурные, зрелищные мероприятия, выставки, занятия физкультурой, торжественные и досуговые мероприятия, если соблюдается ограничение по числу участников - 40 человек.

Театры, музеи, цирки, концертные и выставочные залы, кинотеатры принимают посетителей лишь по QR-кодам после вакцинации от коронавируса или о перенесенной болезни. С 15 ноября QR-код понадобится для прохода в бассейн, фитнес-центры, спортзалы, развлекательные мероприятия, а также на церемонии торжественной регистрации брака.

С 1 декабря QR-код будет необходимо предъявлять посетителям предприятий общепита (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания).