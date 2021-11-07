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Новости 12:10

Белковский предположил, что Марченко в качестве "яркого оппозиционера" примкнет к "Новым людям"

фото ЗакС политика Белковский предположил, что Марченко в качестве "яркого оппозиционера" примкнет к "Новым людям"

Состоявшееся на уходящей неделе исключение из рядов "Единой России" думского депутата Евгения Марченко – часть некой хитрой схемы, которую реализуют отвечающие за внутреннюю политику кремлевские функционеры, считает политолог Станислав Белковский. По его мысли, петербургский политик должен "предстать в роли яркого оппозиционера" и, скорее всего, войти во фракцию "Новых людей".  

"Потому что очень трудно себе представить, чтобы депутат-единоросс, прошедший жесткую школу этого типа политического режима, вдруг ни с того ни с сего голосовал против бюджета лишь по той причине, что ему не удалось задать Антону Германовичу Силуанову, министру финансов, вопрос о строительстве педиатрического центра в Санкт-Петербурге. Люди с такими непредсказуемыми реакциями в Госдуме в наше время не оказываются", - рассудил аналитик в авторской радиопрограмме.

Белковский также обратил внимание, что думский регламент не предполагает исключения из фракции депутата в ситуации, в которой оказался петербургский единоросс.

Напомним, Марченко объясняет свое исключение из партии тем, что таким образом экс-спикер ЗакСа Вячеслав Макаров сводит с ним счеты.


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