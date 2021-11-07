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Новости 15:35

Петербургских другороссов задержали после акции в честь 7 ноября

фото ЗакС политика Петербургских другороссов задержали после акции в честь 7 ноября

В Петербурге 7 ноября полицейские задержали четырех членов незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова", несколькими часами ранее возложивших цветы к памятнику Ленину, сообщил ЗАКС.Ру задержанный лидер другороссов Андрей Дмитриев

Кроме него в автозак попали Андрей Милюк, Олег Петров и Дмитрий Каляев. 

Их задержали в парке Лесотехнической академии возле памятника Героям революции. По словам Дмитриева, они там просто гуляли. Он также отметил, что в задержании участвовали те же полицейские, которые дежурили утром на площади Ленина. 

— [Полицейские] сказали, что [задержали] за мероприятие, а вот что именно будут инкриминировать, пока непонятно, — рассказал Дмитриев. 

Задержанные предполагают, что их доставят в 3-й отдел полиции, где находится другой участник возложения цветов, лидер партии "РОТ-Фронт" Виктор Тюлькин. 

Всего в мероприятии, приуроченном к годовщине Октябрьской революции на площади Ленина приняли участие около 50 человек. Среди них представители "РОТ-Фронта", "Другой России Э.В. Лимонова" и других объединений.

Константин Леньков


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