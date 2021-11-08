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Новости 10:31

Минздрав РФ: Срок действия сертификатов с QR-кодами остаётся прежним

фото ЗакС политика Минздрав РФ: Срок действия сертификатов с QR-кодами остаётся прежним

В Министерстве здравоохранения РФ и Министерстве цифрового развития РФ выступили с официальным заявлением относительно обнуления прививочных COVID-сертификатов с QR-кодами.

"QR-коды, которые получают россияне на портале "Госуслуги" после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока. Некоторые пользователи портала "Госуслуги" утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале "Госуслуги". Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются", - отчитались в министерствах.

С аннулированием кодов в сертификатах столкнулись жители многих российских регионов утром 8 ноября. Сбой обусловлен техническими неполадками на "Госуслугах", сейчас сертификаты восстанавливаются.


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