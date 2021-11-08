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Российские торговые центры взывают к правительству с просьбой о срочной помощи

фото ЗакС политика Российские торговые центры взывают к правительству с просьбой о срочной помощи

Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил вице-премьеру Татьяне Голиковой срочное сообщение с просьбой оказать государственную поддержку на фоне запрета на работу из-за введённого в регионах "антивирусного" локдауна.

Нерабочими, напомним, были объявлены дни с 30 октября по 7 ноября.

"В нашем обращении мы выступаем от лица владельцев и управляющих компаний торговых центров. Назрела острая необходимость организации мер государственной поддержки отрасли. Мы просим по прошедшим нерабочим дням, во-первых, ввести безналоговый период по всем федеральным и местным налогам, кроме НДС, во-вторых, компенсировать разницу между МРОТ и реальной заработной платой сотрудников предприятий, имеющих соответствующий ОКВЭД, в-третьих, рассмотреть возможность субсидировать коммунальные платежи", — следует из послания пресс-службы РСТЦ.

Члены объединения просят "включить индустрию торговых центров в „Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" по соответствующему ОКВЭД".

Следует добавить, что в число пострадавших из-за пандемии сфер, которые были утверждены правительством РФ в 2020 году, входят, в частности, общепит, гостиницы, кинотеатры, стоматологические клиники, дополнительное образование.

Напомним также, что нерабочими остаются дни лишь в пяти регионах РФ.


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