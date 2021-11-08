Режим нерабочих дней пролонгировали лишь в пяти регионах России

Лишь в пяти российских регионах будет продлён "антивирусный" локдаун. Это Новгородская, Смоленская, Курская, Томская и Челябинская области.

Соответствующий указ главы обозначенных субъектов РФ приняли в конце прошлой недели, делится РИА "Новости".

Отметим, что губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил на всё время нерабочих дней продлить выплату заработной платы сотрудникам, вынужденным сидеть дома из-за введённых ограничений.

В Челябинской и Курской областях режим продлён до 12 ноября включительно. В Смоленской области — до 10 ноября, в Томской — до 15 ноября.

Напомним также, в Петербурге, как и в большинстве остальных субъектов РФ, завершился локдаун. Отныне рестораны и кафе открыты до 23:00. QR-коды необходимы для посещения театров, музеев, цирков, концертных и выставочных залов, кинотеатров и домов отдыха.

В понедельник, 8 ноября, пользователи "Госуслуг" столкнулись с аннулированными QR-кодами в своих COVID-сертификатах. Проблему объяснили сбоем в системе, документы по-прежнему действуют 1 год.