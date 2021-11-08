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Выборы 2021

Новости 12:43

Арт-группа "Явь" представила граффити "Рвота"

фото ЗакС политика Арт-группа "Явь" представила граффити "Рвота"

В Московском районе Петербурга 8 ноября появилась новая работа художников из арт-группы "Явь". На ней изображен человек в деловом костюме, которого рвет радугой. Картину назвали "Рвота". 

Граффити нанесли на брэндмауэр жилого дома на улице Коли Томчака. 

"Работа о вас, о нас, о них", - говорится в сообщении художников. 

Напомним, в конце сентября "Явь" создала стрит-арт по мотивом прошедших выборов в городской парламент и Государственную думу. Это слово "выборы", нанесенное на кирпичную стену невидимой краской. 

Константин Леньков, фото - Виктория Арефьева / ПЬЯТNIЦА


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