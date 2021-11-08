Арт-группа "Явь" представила граффити "Рвота"

В Московском районе Петербурга 8 ноября появилась новая работа художников из арт-группы "Явь". На ней изображен человек в деловом костюме, которого рвет радугой. Картину назвали "Рвота".

Граффити нанесли на брэндмауэр жилого дома на улице Коли Томчака.

"Работа о вас, о нас, о них", - говорится в сообщении художников.

Напомним, в конце сентября "Явь" создала стрит-арт по мотивом прошедших выборов в городской парламент и Государственную думу. Это слово "выборы", нанесенное на кирпичную стену невидимой краской.

Константин Леньков, фото - Виктория Арефьева / ПЬЯТNIЦА