"Они как бы есть, но их как бы и нет": "Явь" изобразила на стене дома на Мытнинской "выборы Шрёдингера"

Петербургское арт-объединение "Явь" явило миру своё новое творение, на сей раз посвящённое злободневной теме прошедших в России выборов.

Работа носит название "Стрит-арт Шрёдингера": во дворе одного из дворов на Мытнинской улице художники нарисовали на стене краской-невидимкой слово "выборы", увидеть которое можно лишь в ультрафиолетовом освещении. При обычном дневном свете стена выглядит просто покрытой черной краской.

По задумке авторов, выборы "они как бы есть, но их одновременно как бы и нет".

"p.s. ждём коммунальщиков, закрашивающих эту пустую, в обычном свете, стену", - иронизируют в объединении.

Последняя работа "Яви" была посвящена "законопослушному" быту рядового россиянина.