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Новости 11:53

"Лица, живущие в антиутопии": Арт-группа "Явь" изобразила на 9-линии В.О. "законопослушный" быт

фото ЗакС политика "Лица, живущие в антиутопии": Арт-группа "Явь" изобразила на 9-линии В.О. "законопослушный" быт

Арт-объединение "Явь" представило свою новую работу в Петербурге: стрит-арт располагается на одном из домов по 9-линии В.О. Фотография объекта опубликована в соцсетях художников.

На рисунке изображена домашняя обстановка с необычными элементами декора: так, в кресле сидит человек, чьи носки нехарактерно заблюрены, равно как и другие детали интерьера. Причина - по законам РФ, данные предметы могут быть нелегитимны. Например, висящий на стене плакат, на котором видно очертание героя ныне запрещённого аниме "Тетрадь смерти" с уточнением, что его демонстрация подпадает под ст. 110.1 УК РФ (Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства). Кроме того, на столе стоит ноутбук, равнозначно закрашенный, и рядом отсылка, что "данный материал распространен иностранным агентом".

"Данное изображение создано и (или) распространено лицами, живущими в антиутопии", - поведали о смысле работы в группе "Явь".

Художники арт-объединения периодически изображают на городских зданиях работы на остро социальную и злободневную тематику.

Фото: "Явь" / "ВКонтакте"


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