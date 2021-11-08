Бывших сотрудников "Команды 29" внесли в список СМИ-иноагентов

Министерство юстиции России внесло бывшего руководителя правозащитного объединения "Команда 29", адвоката Ивана Павлова* в список СМИ-иностранных агентов. Соответствующая информация в перечне на сайте ведомства появилась 8 октября.

Вместе с Павловым список пополнили еще четыре человека: Максим Заговора*, Валерия Ветошкина*, Елена Скворцова* и Максим Оленичев*. Все они работали в "Команде 29" до ее закрытия.

Напомним, организация заявила о прекращении деятельности в июле 2021 года. "Команда 29" тогда сообщила, что решила перестать работать после блокировки их сайта из-за якобы связи с нежелательной организацией.

Павлов вел дело экс-журналиста Ивана Сафронова, которого обвинили в госизмене. В апреле 2021 года на адвоката завели дело о разглашении материалов по процессу Сафронова. Суд запретил защитнику контактировать со всеми свидетелями по делу и пользоваться всеми средствами связи для общения с кем-либо, кроме силовиков и экстренных служб. Павлов в сентябре покинул Россию из-за уголовного преследования. В октябре его объявили в розыск.

* Перечисленные лица внесены в перечень Минюста РФ о СМИ-иноагентах