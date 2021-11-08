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Новости 8 ноября, 20:36

Бывших сотрудников "Команды 29" внесли в список СМИ-иноагентов

фото ЗакС политика Бывших сотрудников "Команды 29" внесли в список СМИ-иноагентов

Министерство юстиции России внесло бывшего руководителя правозащитного объединения "Команда 29", адвоката Ивана Павлова* в список СМИ-иностранных агентов. Соответствующая информация в перечне на сайте ведомства появилась 8 октября.

Вместе с Павловым список пополнили еще четыре человека: Максим Заговора*, Валерия Ветошкина*, Елена Скворцова* и Максим Оленичев*. Все они работали в "Команде 29" до ее закрытия. 

Напомним, организация заявила о прекращении деятельности в июле 2021 года. "Команда 29" тогда сообщила, что решила перестать работать после блокировки их сайта из-за якобы связи с нежелательной организацией. 

Павлов вел дело экс-журналиста Ивана Сафронова, которого обвинили в госизмене. В апреле 2021 года на адвоката завели дело о разглашении материалов по процессу Сафронова. Суд запретил защитнику контактировать со всеми свидетелями по делу и пользоваться всеми средствами связи для общения с кем-либо, кроме силовиков и экстренных служб. Павлов в сентябре покинул Россию из-за уголовного преследования. В октябре его объявили в розыск. 

 

 

* Перечисленные лица внесены в перечень Минюста РФ о СМИ-иноагентах

 


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