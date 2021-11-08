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Муниципал 8 ноября, 21:12

Беглов предложил лишить мандатов четырех депутатов МО "Гавань"

фото ЗакС политика Беглов предложил лишить мандатов четырех депутатов МО "Гавань"

Губернатор Петербурга Александр Беглов 8 ноября прислал в муниципалитет "Гавань" письмо о необходимости рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий сразу четырех местных депутатов от "Справедливой России": Ольги Фаттуш, Елены Узкой, Артема Журавлева и Олеси Кощеевой.

У главы города возникли претензии к представленным сведениям о доходах и имуществе за 2019 год, сообщила ЗАКС.Ру Фаттуш. Ей известно о сути претензий к ее декларации. Депутат считает названные нарушения незначительными.

- Например, это земельный участок. По договору купли-продажи у нас одна площадь стоит, а по кадастровому плану на несколько метров больше, - рассказала Фаттуш. - Они еще нашли на моем участке баню, которая не подлежит регистрации и не облагается налогом. Скоро, видимо, будут предъявлять претензии по уличным туалетам. Была претензия по мужу. Он работал в компании, которая поменяла название в конце года, а мы отчитались по старому. Очень хочется задать вопрос губернатору, что является значительным, а что незначительным нарушением? 

Глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина заявила ЗАКС.Ру, что нарушения по всем четырем депутатам "высосаны из пальца". Беглов обязал совет рассмотреть вопрос о полномочиях мундепов в течение 30 дней. Вавилина сказала, что дата заседания пока не назначена. Она считает, что муниципалитет защитит своих депутатов.

- Нашли коррупционеров в муниципалитете "Гавань"! Это просто смешно, неприятно и отвратительно, - подчеркнула Вавилина. - Слишком много проверяют нас. Но нам бояться нечего и стесняться нечего. Тем более людям, которые работают на общественных началах и которые кристально чисты. 

Также Фаттуш, Узкую, Журавлева и Кощееву в первую неделю ноября вызвали в комитет территориального развития для дачи пояснений по поводу представленных сведений о доходах и имуществе уже за 2020 год. 

Напомним, в местном совете МО "Гавань" с сентября 2019 года большинство мест у "Справедливой России". Вавилина в 2021 году выдвигалась от эсеров в ЗакС, но уступила единороссу Константину Чебыкину. После поражения на выборах она заявила о нарушениях и подала иски в суд об оспаривании итогов голосования на отдельных участках. Заседания пройдут в ноябре.


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Гавань
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Вавилина Нэлли Юрьевна
Журавлев Артем Владимирович
Кощеева Олеся Викторовна
Узкая Елена Ринатовна
Фаттуш Ольга Александровна
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Вавилина Нэлли Юрьевна 
Журавлев Артем Владимирович 
Кощеева Олеся Викторовна 
Узкая Елена Ринатовна 
Фаттуш Ольга Александровна 

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