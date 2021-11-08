Беглов предложил лишить мандатов четырех депутатов МО "Гавань"

Губернатор Петербурга Александр Беглов 8 ноября прислал в муниципалитет "Гавань" письмо о необходимости рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий сразу четырех местных депутатов от "Справедливой России": Ольги Фаттуш, Елены Узкой, Артема Журавлева и Олеси Кощеевой.

У главы города возникли претензии к представленным сведениям о доходах и имуществе за 2019 год, сообщила ЗАКС.Ру Фаттуш. Ей известно о сути претензий к ее декларации. Депутат считает названные нарушения незначительными.

- Например, это земельный участок. По договору купли-продажи у нас одна площадь стоит, а по кадастровому плану на несколько метров больше, - рассказала Фаттуш. - Они еще нашли на моем участке баню, которая не подлежит регистрации и не облагается налогом. Скоро, видимо, будут предъявлять претензии по уличным туалетам. Была претензия по мужу. Он работал в компании, которая поменяла название в конце года, а мы отчитались по старому. Очень хочется задать вопрос губернатору, что является значительным, а что незначительным нарушением?

Глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина заявила ЗАКС.Ру, что нарушения по всем четырем депутатам "высосаны из пальца". Беглов обязал совет рассмотреть вопрос о полномочиях мундепов в течение 30 дней. Вавилина сказала, что дата заседания пока не назначена. Она считает, что муниципалитет защитит своих депутатов.

- Нашли коррупционеров в муниципалитете "Гавань"! Это просто смешно, неприятно и отвратительно, - подчеркнула Вавилина. - Слишком много проверяют нас. Но нам бояться нечего и стесняться нечего. Тем более людям, которые работают на общественных началах и которые кристально чисты.

Также Фаттуш, Узкую, Журавлева и Кощееву в первую неделю ноября вызвали в комитет территориального развития для дачи пояснений по поводу представленных сведений о доходах и имуществе уже за 2020 год.

Напомним, в местном совете МО "Гавань" с сентября 2019 года большинство мест у "Справедливой России". Вавилина в 2021 году выдвигалась от эсеров в ЗакС, но уступила единороссу Константину Чебыкину. После поражения на выборах она заявила о нарушениях и подала иски в суд об оспаривании итогов голосования на отдельных участках. Заседания пройдут в ноябре.