После сбоя на "Госуслугах" россиянам начали приходить штрафы за нарушения, которых они не совершали

Жители Томска сообщили о том, что после сбоя в работе портала "Госуслуг", который произошёл 8 ноября, им стали приходить на оплату старые, уже погашенные, штрафы, а также начислять те, которые к ним не имеют никакого отношения, делится ТВ2.

"Мне штраф пришел на косарь (1 тысячу рублей — прим. ред.) за превышение [скорости]. Один момент: у меня ни прав, ни машины", — негодует пользователь Дмитрий.

Ему вторит женщина по имени Елена, которой пришёл уже оплаченный судебный долг за 2017 год. В разговоре с техническими специалистами "Госуслуг" Елене не смогли обосновать причину, по которой ей был начислен штраф, а в управлении судебных приставов заявили, что "раз он появился, значит, за что-то должны и надо оплатить".

"У меня тоже какие-то ИП и фамилии странные, кому я должна. Я понимаю, нас скоро можно будет хоть на что подписывать с помощью Госуслуг?" — задаётся вопросом другая пользовательница.

На горячей линии "Госуслуг" ТВ2 сообщили, что все данные загружаются на портал, поступая напрямую из ведомств, поэтому суть проблемы не связана с сайтом.

"Массовых сбоев на портале не обнаружено, жалоб не поступало. Поэтому вопрос необходимо решать напрямую с ведомствами", — отчитались операторы.

Напомним, утром 8 ноября жители многих российских регионов столкнулись с аннулированием или сокращением срока действия своих QR-кодов в сертификатах о пройденной вакцинации от коронавируса. Сбой обусловлен техническими неполадками на "Госуслугах", сертификаты были восстановлены.