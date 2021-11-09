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Новости 13:21

После сбоя на "Госуслугах" россиянам начали приходить штрафы за нарушения, которых они не совершали

фото ЗакС политика После сбоя на "Госуслугах" россиянам начали приходить штрафы за нарушения, которых они не совершали

Жители Томска сообщили о том, что после сбоя в работе портала "Госуслуг", который произошёл 8 ноября, им стали приходить на оплату старые, уже погашенные, штрафы, а также начислять те, которые к ним не имеют никакого отношения, делится ТВ2.

"Мне штраф пришел на косарь (1 тысячу рублей — прим. ред.) за превышение [скорости]. Один момент: у меня ни прав, ни машины", — негодует пользователь Дмитрий.

Ему вторит женщина по имени Елена, которой пришёл уже оплаченный судебный долг за 2017 год. В разговоре с техническими специалистами "Госуслуг" Елене не смогли обосновать причину, по которой ей был начислен штраф, а в управлении судебных приставов заявили, что "раз он появился, значит, за что-то должны и надо оплатить".

"У меня тоже какие-то ИП и фамилии странные, кому я должна. Я понимаю, нас скоро можно будет хоть на что подписывать с помощью Госуслуг?" — задаётся вопросом другая пользовательница.

На горячей линии "Госуслуг" ТВ2 сообщили, что все данные загружаются на портал, поступая напрямую из ведомств, поэтому суть проблемы не связана с сайтом.

"Массовых сбоев на портале не обнаружено, жалоб не поступало. Поэтому вопрос необходимо решать напрямую с ведомствами", — отчитались операторы.

Напомним, утром 8 ноября жители многих российских регионов столкнулись с аннулированием или сокращением срока действия своих QR-кодов в сертификатах о пройденной вакцинации от коронавируса. Сбой обусловлен техническими неполадками на "Госуслугах", сертификаты были восстановлены.


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