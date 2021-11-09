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Новости 13:48

Адвокат Павлов* отказался маркировать свои публикации как иноагент

фото ЗакС политика Адвокат Павлов* отказался маркировать свои публикации как иноагент

Экс-руководитель правозащитного проекта "Команда 29" Иван Павлов*, признанный иностранным агентом, не будет помечать свои публикации в социальных сетях, как этого требует законодательство, сообщил правозащитник в своем Telegram-канале 9 ноября. Он также намерен оспорить решение Минюста.

"Я принял решение не маркировать свои сообщения в соцсетях как "иноагент". Не вижу оснований делать это. Я не признаю легитимным само решение о признании меня "иностранным агентом" и буду его оспаривать", - написал правозащитник. 

В соответствии с законом об иноагентах, люди и организации, попавшие в реестр, должны сопровождать все публикации соответствующей отметкой. За злостное несоблюдение этого требования может грозить уголовная ответственность. 

Минюст внес Павлова* и еще четверых бывших сотрудников "Команды 29" в реестр СМИ-иностранных агентов вечером 8 ноября. Саму правозащитную организацию распустили еще летом, опасаясь возможного уголовного преследования из-за сотрудничества с "нежелательной" чешской организацией. Сейчас Павлов* находится в Грузии. Он покинул Россию после возбуждения уголовного дела за разглашение данных следствия по делу о госизмене в отношении журналиста Ивана Сафронова. 

 

* Минюст включил Ивана Павлова в реестр СМИ-иностранных агентов

Константин Леньков


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