По жалобе Романова на канал ТНТ завели дело о пропаганде гомосексуализма

Петербургский депутат из Госдумы Михаил Романов сообщил о том, что благодаря его усилиям в отношении телеканала ТНТ возбудили административное судопроизводство. Он выступил связующим звеном между некими гражданами, усмотревшими в эфирном поцелуе двух мужчин пропаганду гомосексуализма, и силовиками. Как уточняет ТАСС, возмутились сценой нежности представители православной общественности.

"Я обратился в прокуратуру, а прокуратура передала мое обращение в МВД, так как первичную проверку по таким материалам проводит именно это ведомство. И сегодня мне пришел ответ за подписью заместителя министра внутренних дел Игоря Зубова о том, что по обращению возбудили дело по ст. 6.21 КоАП РФ ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних")", - гласит рассказ депутата-единоросса.

По словам Романова, инцидент поможет другим медиа более тщательно выбирать контент.

Отметим, что нынешней осенью претензии, касающиеся все той же гомосексуальной темы, возникали к другому развлекательному телеканалу, "Муз-ТВ". Предъявлял их Роскомнадзор.