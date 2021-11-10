Пожар на складе в Шушарах удалось потушить

Минувшей ночью пожарные смогли полностью потушить пожар, охвативший две тысячи квадратных метров в строящемся помещении склада на Ленсоветовской дороге в Пушкинском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Работа спасателей продолжалась четырнадцать часов, к ликвидации возгорания, которому присвоили ранг сложности №3, привлекли 19 машин и 75 специалистов.

Перед частичным обрушением несущих конструкций пожарные смогли вывести из здания 250 человек. Сведений о наличии пострадавших не поступало.

По факту возникновения пожара прокуратура Пушкинского района продолжает проверку.

фото: скриншот / Mash на Мойке