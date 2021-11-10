ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:24

Пожар на складе в Шушарах удалось потушить

фото ЗакС политика Пожар на складе в Шушарах удалось потушить

Минувшей ночью пожарные смогли полностью потушить пожар, охвативший две тысячи квадратных метров в строящемся помещении склада на Ленсоветовской дороге в Пушкинском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Работа спасателей продолжалась четырнадцать часов, к ликвидации возгорания, которому присвоили ранг сложности №3, привлекли 19 машин и 75 специалистов.

Перед частичным обрушением несущих конструкций пожарные смогли вывести из здания 250 человек. Сведений о наличии пострадавших не поступало.

По факту возникновения пожара прокуратура Пушкинского района продолжает проверку.

фото: скриншот / Mash на Мойке


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама