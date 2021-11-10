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Новости 10:27

ЗакС окончательно принял закон о территориальной обороне

фото ЗакС политика ЗакС окончательно принял закон о территориальной обороне

Законодательное собрание Петербурга на заседании 10 ноября утвердило в третьем чтении инициативу, согласно которой Смольный в случае войны будет отвечать за защиту петербуржцев, коммуникаций и инфраструктуры города.

Документ предусматривает, что к полномочиям городского правительства добавляется территориальная оборона. Проект внес губернатор Александр Беглов.

Территориальная оборона – комплекс мер, принимаемых в военное время для защиты населения, объектов и коммуникаций, функционирования транспорта и связи, а также борьбы с диверсантами.

Сергей Еремеев


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