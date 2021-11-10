В Кремле не планируют сохранять QR-коды по окончании пандемии

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности использования QR-кодах иммунитета к коронавирусу по завершении пандемии, ответил отрицательно.

"Послушайте, нет, [такая возможность] не рассматривается, потому что пока никто не может спрогнозировать, когда пандемия закончится", - дал понять чиновник, которого цитирует РИА "Новости".

QR-коды, подтверждающие иммунитет к инфекции или факт медотвода от прививки, вводятся для посещения разных категорий публичных мест: заведений общепита, театров, концертов. Регионам в этом вопросе дана относительная свобода. На неделе Минобрнауки разрешило всем вузам, желающим этого, пускать в свои здания студентов только по QR-кодам.