Опубликованные Gulagu.net видео с пытками стали поводом для увольнения 18 человек из саратовского УФСИН

Из скандально известного управления ФСИН по Саратовской области уволили 18 сотрудников после публикации видео с пытками заключённых, которыми поделился правозащитный проект Gulagu.net. Об увольнениях сообщил и. о. главы обозначенного УФСИН Антон Ефаркин в интервью телеканалу "Россия".

Он уточнил, что всех фсиновцев упразднили с отрицательными отзывами об их деятельности, а 11 из них привлекли к "строжайшей дисциплинарной ответственности". Кроме того, постфактум произошедшего возбудили пять уголовных дел.

Напомним, видеосвидетельства пыток арестантов, которые, как утверждается, могли происходить в саратовской туберкулёзной тюремной больнице, Gulagu.net поделился в конце октября.

В распоряжении проекта оказался архив ФСИН с десятками гигабайтов видео шокирующего содержания после того, как винчестер с ними вывез из России за рубеж 32-летний Сергей Савельев. Отбывая наказание в саратовской колонии, он использовался администрацией как IT-специалист. В частности, Савельеву доверяли видеорегистраторы и хранение информации. В конце октября МВД объявило его в розыск и заочно арестовало.

После того, как видео издевательств над зэками получили широкую огласку, своих постов лишились начальник саратовского ФСИН Алексей Федотов и глава тюремной больницы Павел Гаценко.