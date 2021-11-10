Уволенный из-за непринятого ремонта директор Лукашевской школы заинтересовал Бастрыкина

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ситуации с увольнением директора Лукашевской школы (Ленинградская область) Максима Миронкова, чья история стала резонансной после отказа принимать низкокачественный ремонт во вверенном ему образовательном учреждении, информирует пресс-служба СК.

Упразднение Миронкова стало интересным Бастрыкину после того, как за него вступились родители учеников, обратившиеся с заявлением в Следком. Подписи за восстановление директора собирали всей школой, его поддержали все 40 её сотрудников, писал Znak.com.

В СК по региону сообщили, что ведомство уже проводило доследственную проверку происходящего в Лукашевской школе. В ходе изучения ситуации удалось установить, что глава отдела закупок администрации Гатчинского района Ленобласти может быть причастен к коррупционным преступлениям. Как итог, он был задержан при получении взятки в размере 150 тысяч рублей, возбуждено дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

Увольнение Миронкова также изучает прокуратура.

Напомним, летом Миронков отказался принимать некачественный ремонт с плесенью во вверенной ему школе, после чего, с его слов, некое должностное лицо в комитете общего и профессионального образования Ленобласти якобы попросило его "мирно уйти и не поднимать шум", пригрозив в противном случае увольнением по статье.

Фото: Максим Миронков для Znak.com