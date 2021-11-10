Беглов заверил, что город располагает всеми необходимыми ресурсами для вакцинации петербуржцев-пенсионеров

Петербургский градоначальник Александр Беглов заявил, что в городе созданы все условия для введённой ранее обязательной вакцинации жителей старше 60 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Слова губернатора ретранслирует пресс-служба Смольного.

На данный момент вакцинацию от коронавируса прошли 588 тысяч пожилых горожан в возрасте старше 60 лет, что составляет 43% от их общего числа.

Беглов напомнил, что прививки горожане могут сделать во множестве мест.

"Все 177 стационарных пунктов и 49 мобильных ни на день не прерывают свою работу. Только за нерабочую неделю первый компонент или "Спутник Лайт" получили свыше 95 тысяч человек", – уточнил губернатор.

Ежедневно вакцинацию проходят около 20 тысяч петербуржцев, для непривитых же на балансе города находится порядка 700 тысяч доз антиковидных препаратов, подытожил Беглов.

Напомним, петербургский Роспотребнадзор выпустил постановление, по которому все горожане в возрасте старше 60 лет, а также имеющие хронические заболевания должны пройти вакцинацию от коронавируса. В документе прописаны также другие категории населения, которые должны сделать антиковидную прививку.