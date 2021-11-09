ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:55

Для петербуржцев старше 60 лет и с хроническими болезнями ввели обязательную вакцинацию

фото ЗакС политика Для петербуржцев старше 60 лет и с хроническими болезнями ввели обязательную вакцинацию

Главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление, по которому все горожане в возрасте старше шестидесяти лет, а также имеющие хронические заболевания должны пройти вакцинацию от коронавируса. Первым компонентом необходимо привиться до 15 декабря, а вторым - до 15 января будущего года.

Помимо пожилых граждан и граждан, страдающих от хроническиих болезней, обязательную вакцинацию Роспотребнадзор также распространил на совершеннолетних студентов, которых отправляют на практику или на занятия за пределы их вузов и училищ. Наконец, октябрьское постановление об обязательной вакцинации 9 ноября дополнили категорией граждан, работающих в сферах промышленности, строительства и транспорта, а также теми, кто занят в сфере услуг на территории двух городских портов и аэропорта.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости9 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама