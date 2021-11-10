Дождь привёл к очередному отключению траволаторов на "Беговой"

Идущий на протяжении всего дня 10 ноября дождь привёл к отключению траволаторов на станции "Беговая" петербургской подземки: из-за протечек оборудование было вновь остановлено.

В пресс-службе метрополитена сообщили, что вынуждены были прервать движение траволаторов, так как в их механизм могла попасть вода.

При этом петербуржцы активно публикуют в соцсетях фотографии с мест событий: и поручни устройств, и лента стоят промокшими, а на стенах станции расплываются известковые разводы.

"Механизм самого траволатора, который отремонтировали в "Метрострое" за свой счёт, работает без нареканий, исправно. Проблема в том, что окружает траволаторы", — высказалась представитель подземки Юлия Шавель.

Напомним, траволаторы "Беговой" закрывались на реконструкцию в августе 2018 года — через три месяца после ввода самой станции. Запустили их вновь лишь в текущем году.

Отметим, что это не единственная проблема обозначенной станции метро, открытой к чемпионату мира по футболу 2018 года. Вскоре там стали регулярно наблюдаться протечки, осыпание штукатурки и элементов оформления.