В Петербурге начал курсировать рейсовый автобус с портретом Достоевского

По случаю 200-летия со дня рождения культового писателя Федора Достоевского, отмечаемого 11 ноября, автобус с его изображением стал возить петербуржцев по маршруту №105, связывающему Лиговский проспект, площадь Восстания, Охту и Пискаревку. Первый такой рейс отправился от станции Пискаревка в 15:10, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на АО "Третий парк". Маршрут был подобран специально: он проезжает по центральным улицам, тесно связанным с биографией литератора.

"Он будет осуществлять движение каждый день. Оклейка производилась вчера днем, это заняло порядка пяти часов. Для этого автобус пришлось выводить с линии на время монтажа", - рассказали представители компании-перевозчика.

Ожидается, что "фирменный" 105-й можно будет встретить в городе до самого конца года.

Ранее память Достоевского почтили главы исполнительной и законодательной ветвей власти Петербурга, Александр Беглов и Александр Бельский, возложившие цветы на могилу писателя в Некрополе Александро-Невской лавры.

фото: gov.spb.ru