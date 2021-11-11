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Новости 18:30

Максим Шевченко о назначении Анохина: Может принести городу немало пользы

фото ЗакС политика Максим Шевченко о назначении Анохина: Может принести городу немало пользы

Лидер Российской партии свободы и справедливости Максим Шевченко в разговоре с ЗАКС.Ру сказал, что с "большой симпатией" относится к назначению его соратника Андрея Анохина заместителем председателя комитета Петербурга по делам Арктики. Анохин руководил региональной предвыборной кампанией РПСС в 2021 году.

- Андрей - достойный человек. Человек принципиальный, яркий, ученик Юрия Петровича Савельева. <...> Я думаю, что Андрей, с которым мы вместе вели избирательную кампанию, человек, который является патриотом Петербурга, может принести городу немало пользы, - сказал Шевченко.

На вопрос о своем отношении к тому, что назначение Анохина может быть связано с его поддержкой губернатора Петербурга Александра Беглова, лидер РПСС напомнил, что новоявленный чиновник не входит в партию. У Анохина же есть "личное право" "самоопределяться в рамках его родного города". Шевченко отметил, что в коалицию РПСС входили разные люди с разными взглядами. 

Лидер РПСС добавил, что в Петербурге у политиков есть только три варианта позиции.

- Борьба между Бегловым и [лидером "Единой России" в городе] Макаровым - "тайна полишинеля", как я понимаю. Я так понимаю, что у вас в Петербурге, если ты хочешь быть в политическом пространстве, у тебя есть три позиции. Ты или поддерживаешь команду Беглова, либо команду Макарова, а Андрей открыто атаковал Макарова, либо являешься независимым политическим диссидентом. Вот каким я являюсь, например. 

Напомним, ранее 11 ноября стало известно о назначении Анохина зампредом комитета по делам Арктики. Он комментировать свое назначение отказался.  Ранее Анохин входил в "Единую Россию", но из-за конфликтов вышел из нее. 

София Саттарова


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Упоминаемые персоны
Анохин Андрей Юрьевич

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