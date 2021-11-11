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Новости 20:45

Член СПЧ Сванидзе намерен помешать ликвидации Международного "Мемориала"*

фото ЗакС политика Член СПЧ Сванидзе намерен помешать ликвидации Международного "Мемориала"*

Российский историк, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе возмутился иском, поданным Генпрокуратурой, которая требует от суда ликвидировать Международный "Мемориал"*. Правозащитник пообещал вмешаться в эту ситуацию и приложить все возможные усилия для сохранения известной организации.

"Кошмар. Это старейшая правозащитная организация России. Это постыдное решение, на мой взгляд. Я не могу ручаться за весь СПЧ, но моя комиссия этим займется", - приводит его позицию "Интерфакс".

Сванидзе рассчитывает, что остальные члены СПЧ поддержат его в этом начинании.

Генпрокуратура мотивировала свою активность тем, что "Мемориал"* регулярно игнорирует закона об иноагентах и не маркирует свои информационные сообщения предписанным образом.

*Минюст внес правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО-иноагентов

*Минюст внес Международный "Мемориал" в реестр НКО-иноагентов

фото: kremlin.ru


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