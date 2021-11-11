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Новости 18:45

Генпрокуратура требует через суд ликвидировать "Международный Мемориал"*

фото ЗакС политика Генпрокуратура требует через суд ликвидировать "Международный Мемориал"*

Правление "Международного мемориала"* получило 11 ноября уведомление от Верховного суда, в котором сообщается об иске Генпрокуратуры, добивающейся ликвидации правозащитной организации. Обосновывается это стремление регулярными нарушениями "Мемориалом"* законодательства об иностранных агентах: организации свойственно не помечать свой контент специальной маркировкой.

В ответ на это правление выступило на своем сайте с заявлением, в котором происходящее трактуется как политическое решение уничтожить организацию. Авторы документа не видят законных оснований для этого.

"Мы неоднократно заявляли, что закон изначально задуман как инструмент для расправы с независимыми организациями, и настаивали, что он должен быть отменен. Однако пока закон существует, мы вынуждены выполнять его требования", - говорится в заявлении.

Суд по иску Генпрокуратуры назначен на 25 ноября.

*Минюст внес общество "Мемориал"* в реестр НКО-иноагентов


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