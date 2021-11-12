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Новости 9:17

Основатель Gulagu.net вновь оказался в базе розыска МВД

фото ЗакС политика Основатель Gulagu.net вновь оказался в базе розыска МВД

Основавший проект Gulagu.net правозащитник Владимир Осечкин вновь попал в базу розыска МВД РФ, о чём сообщается в телеграм-канале организации. "Интерфакс" добавляет, что Осечкина "переобъявили" в розыск.

В карточке дела указывается, что мужчина "разыскивается по статье УК".

"Спецслужбы РФ переобъявили меня в розыск. Видимо, до этого разобъявили, и вот опять – объявили", — делится Осечкин.

Добавим, в 2020 году Осечкина обвинили по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), параллельно объявив его в розыск. При этом начиная с 2015 года правозащитник проживает за пределами РФ.

Напомним, в конце октября Gulagu.net начал публиковать жуткого содержания видеозаписи о пытках в российских колониях. После этого своих постов лишился глава УФСИН по Саратовской области и ряд его подчинённых. Возбуждены уголовные дела.

 


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