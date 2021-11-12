Неофициально переболевшие COVID-19 россияне с антителами смогут рассчитывать на получение QR-кода

В Государственной думе изучат инициативу, предполагающую создание единого реестра граждан, которые переболели коронавирусом, но при этом не обращались ко врачу, информирует РИА "Новости".

"Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев", — выступил с идеей зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Парламентарий добавил, в России живёт множество граждан с антителами к COVID-19, но которые при этом не могут рассчитывать на QR-код. Создание регистра должно решить данный вопрос.

Напомним, 11 ноября стало известно о том, что профильные российские ведомства готовят проект законотворческой инициативы, предполагающей введение обязательных QR-кодов для посещения заведений общепита, магазинов, а также поездок на транспорте.