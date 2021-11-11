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Новости 13:40

Власти РФ готовят законопроект об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах

фото ЗакС политика Власти РФ готовят законопроект об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 подтвердили, что профильные российские ведомства готовят проект законотворческой инициативы, предполагающей введение обязательных QR-кодов для посещения заведений общепита, магазинов, а также поездок на транспорте, делится ТАСС.

"Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. О их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно", - отчитались в оперштабе.

О готовящемся законопроекте ранее сообщили информаторы РБК, близкие к правительству. Всего на рассмотрение федерального парламента внесут два проекта. 

Ожидается, что мера будет действовать до июня 2022 года.


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