Власти РФ готовят законопроект об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 подтвердили, что профильные российские ведомства готовят проект законотворческой инициативы, предполагающей введение обязательных QR-кодов для посещения заведений общепита, магазинов, а также поездок на транспорте, делится ТАСС.

"Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. О их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно", - отчитались в оперштабе.

О готовящемся законопроекте ранее сообщили информаторы РБК, близкие к правительству. Всего на рассмотрение федерального парламента внесут два проекта.

Ожидается, что мера будет действовать до июня 2022 года.