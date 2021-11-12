"Фонтанка": В Петербурге могут досрочно состояться муниципальные выборы

В петербургском ЗакСе до наступления Нового года планируют создать рабочую группу, которая предложит изменения в муниципальное законодательство, пишет со ссылкой на свои источники издание "Фонтанка". В числе ожидаемых поправок - давно обсуждаемая идея укрупнения муниципалитетов, которых в городе насчитывается 111.

"Рассматривается вариант — 50 (по числу депутатов ЗакСа) или 70 (это связано с численностью жителей и территориальным делением). Например, Кронштадт как был, так и останется самостоятельным муниципалитетом, а часть округов Курортного района могут объединить", - поделился с изданием информацией один из спикеров.

В случае, если муниципалитетов действительно станет меньше, это, с высокой долей вероятности, повлечет за собой проведение досрочных выборов в местные советы. В пользу этого развития событий говорит еще одно обстоятельство, упоминаемое анонимным собеседником портала, близким к ЕдРу: в 2024 году должны пройти сразу три типа выборов.

"Представляете, что будет, если всё это в кашу смешать? И, конечно, чем больше кандидатов, тем всегда больше шуму, а на президентских выборах шум вообще ни к чему", - полагает он.

По его прогнозу, муниципальные выборы перенесут на 2022 год, годом позже организуют губернаторские выборы, и лишь голосование за главу государства останется на своем месте.

Вице-губернатор Максим Мейксин, комментируя возможную муниципальную реформу, не дал понять, приветствуют ее на сегодняшний день в руководстве города или нет.

"Есть положительный опыт, есть отрицательный опыт. Его надо весь изучить, а потом принимать решения", - произнес чиновник.