Новый корпус больницы Святого Георгия ввели в эксплуатацию

Строительство нового корпуса больницы Святого Георгия, темпы которого хвалили весной в Смольном, завершилось с рекордным опережением сроков, передает пресс-служба комитета по строительству.

Весь процесс отнял девять месяцев, быстроту работ объясняют использованием новейших технологий: металлические стены, отделанные в том числе керамикой, заполнены утеплителем с гипсовыми плитами. Создавая проект, архитекторы опирались на пример Госпиталя для ветеранов войн в Невском районе, построенного меньше чем за полгода.

В результате новый корпус-"трансформер", в спокойной ситуации рассчитанный на 305 коек, в период эпидемии сможет единовременно принять до 381 лежачего больного. В новом корпусе имеются терапевтические, хирургические и неврологические отделения, отделение реанимации и интенсивной терапии, и, помимо этого, два приемно-диагностических отделения.