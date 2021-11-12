ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:17

Новый корпус больницы Святого Георгия ввели в эксплуатацию

фото ЗакС политика Новый корпус больницы Святого Георгия ввели в эксплуатацию

Строительство нового корпуса больницы Святого Георгия, темпы которого хвалили весной в Смольном, завершилось с рекордным опережением сроков, передает пресс-служба комитета по строительству.

Весь процесс отнял девять месяцев, быстроту работ объясняют использованием новейших технологий: металлические стены, отделанные в том числе керамикой, заполнены утеплителем с гипсовыми плитами. Создавая проект, архитекторы опирались на пример Госпиталя для ветеранов войн в Невском районе, построенного меньше чем за полгода.

В результате новый корпус-"трансформер", в спокойной ситуации рассчитанный на 305 коек, в период эпидемии сможет единовременно принять до 381 лежачего больного. В новом корпусе имеются терапевтические, хирургические и неврологические отделения, отделение реанимации и интенсивной терапии, и, помимо этого, два приемно-диагностических отделения.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости12 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама