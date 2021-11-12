Роману Путину хотят рассказать о Войтановском и проблемах "Лиговки-Ямской"

Новую попытку сместить с должности главы МО "Лиговка-Ямская" Вадима Войтановского предприняли в этом муниципалитете. Общественный совет округа начал сбор подписей под обращением к губернатору Петербурга с просьбой выступить с инициативой об удалении главы в отставку.

Копию обращения планируют направить лидеру общественного объединения "Россия без коррупции" Роману Путину, двоюродному племяннику президента.

- Все-таки он возглавляет "Россию без коррупции", а мы предполагаем, что в ряде контрактов, заключенных в нашем муниципальном образовании "Лиговка-Ямская" проглядываются коррупциогенные явления, - заявила ЗАКС.Ру председатель общественного совета МО Наталья Орлицкая.

В тексте обращения говорится о наиболее громких скандалах в МО "Лиговка-Ямская" за последние два года: больших расходах муниципалитета на самосодержание, проблемах с благоустройством, конфликте главы с депутатами и отсутствии заседаний местного совета. Авторы обращения сослались на ответ прокуратуры Центрального района мундепам, в котором сообщалось, что Войтановский скрыл часть доходов в представленной декларации за 2020 год.

"Существенные ошибки при подаче декларации является основанием для удаления главы муниципального образования в отставку и лишения депутатских полномочий", - говорится в обращении.

Депутат МО "Лиговка-Ямская" Михаил Шабалкин напомнил ЗАКС.Ру, что в местном совете дважды - в 2020 и 2021 годах - подписывали коллективные обращения на имя Беглова с просьбой инициировать отставку Войтановского. Позже Шабалкин обращался к губернатору по вопросу роспуска муниципального совета, письмо переслали в прокуратуру.

Отметим, общественный совет округа был созван в декабре 2020 года по инициативе самого Войтановского.