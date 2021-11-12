Думские эсеры не поддержат введение обязательных QR-кодов на транспорте

Известие о готовящемся законопроекте, который сделает обязательным наличие QR-кода при поездках на самолетах и поездах, встретило отторжение у лидера фракции эсеров в Госдуме Сергея Миронова. Прежде всего, он усматривает в предлагаемой практике нарушение базовых конституционных прав граждан, но это не единственный минус инициативы для СРЗП.

"Во-вторых, в неравном положении окажутся не только непривитые, но и граждане с медотводом. Получается, им каждый раз придется сдавать платные ПЦР-тесты, ведь бесплатное тестирование для здоровых людей на сегодня практически недоступно. В-третьих, реализация идеи приведет к снижению пассажиропотока и технологическим затратам перевозчиков. На кого будут перекладывать эти расходы? Совершенно очевидно, на граждан", - предрек депутат.

В качестве более разумной альтернативы Миронов и его соратники предлагают оборудовать вокзалы и аэропорты пунктами бесплатного и срочного ПЦР-тестирования. По мысли лидера эсеров, факт вакцинации в условиях переполненного транспорта ни от чего не гарантирует, тогда как свежий тест лишним не бывает.