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Новости 18:47

"Яблоко" требует отозвать иск Генпрокуратуры к "Мемориалу"*

фото ЗакС политика "Яблоко" требует отозвать иск Генпрокуратуры к "Мемориалу"*

На заседании партийного бюро 12 ноября "Яблоко" выпустило заявление об иске Генеральной прокуратуры с требованием ликвидировать правозащитную организацию Международный "Мемориал"*. "Яблочники" считают иск прокуратуры недопустимым и настаивают на отмене закона об "иноагентах". Текст заявления опубликовал депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский в своем Telegram-канале. 

Иск Генпрокуратуры в партии назвали шагом к "реставрации сталинизма" и ущербом всему правозащитному движению в России.

"ЯБЛОКО" требует отозвать позорный иск Генеральной прокуратуры, и сделает все от нас зависящее для защиты "Мемориала"* и оказания ему поддержки. Политическую ответственность за происходящее с "Мемориалом" несут не только президент России В.В.Путин, и подчиненные ему Генеральная прокуратура и Министерство юстиции, но все четыре путинские партии, - "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР, - голосовавшие за законы об "иностранных агентах", - говорится в заявлении. 

Напомним, Генеральная прокуратура подала иск в Верховный суд с требованием ликвидировать старейшую правозащитную организацию "Мемориал"**за регулярное нарушение закона об иностранных агентах, а именно отсутствие маркировок на публикуемых материалах. Кроме того, ведомство нашло в деятельности правозащитников признаки оправдания терроризма. Заседание суда состоится 25 ноября. 

 

*Минюст внес Международный "Мемориал" в реестр НКО-иноагентов

**Минюст внес правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО-иноагентов

Константин Леньков / фото пресс-службы партии "Яблоко


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