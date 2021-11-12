Прокуратура Москвы уличила "Мемориал"* в оправдании терроризма

Правозащитный центр "Мемориал"*, ликвидации которого добивается столичная прокуратура, узнал подробности иска. Выяснилось, что гособвинение усматривает в деятельности правозащитников, помимо систематического несоблюдения требований закона об иноагентах, признаки оправдания терроризма. Этот вывод делается на основании списка политзаключенных, который ведет "Мемориал"* и который состоит в том числе из граждан, состоящих в организациях, запрещенных на территории РФ. К умозаключению пришли психо-лингвисты из АНО "Центр социокультурных экспертиз". Как говорится в экспертизе, "деятельность указанных организаций представлена авторами названных материалов как правомерная и допустимая, а участие их деятельности — как одна из форм реализации права на свободу вероисповедания".

Со своей стороны, в правозащитном центре с позицией обвинения категорически не согласны, называя ее абсурдной.

"Во всех наших справках о признании политзаключёнными отдельно отмечено, что таковое признание не означает ни согласия Правозащитного центра "Мемориал"* со взглядами и высказываниями человека, ни тем более одобрения его высказываний и действий", - отмечается в заявлении на сайте ПЦ.

Накануне, в свою очередь, Генпрокуратура потребовала ликвидации через Верховный суд Международный "Мемориал"** из-за систематического нарушения закона об иностранных агентах.

*Минюст внес правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО-иноагентов

**Минюст внес Международный "Мемориал" в реестр НКО-иноагентов