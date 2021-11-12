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Новости 19:50

Голикова: Введение QR-кодов не коснется несовершеннолетних

фото ЗакС политика Голикова: Введение QR-кодов не коснется несовершеннолетних

Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая борьбу с распространением коронавируса, дала разъяснения к двум правительственным законопроектам о введении QR-кодов, которые 12 ноября внесли в Госдуму. На жизни детей и подростков новые правила посещения общественных мест не скажутся: QR-кодов от них никто требовать не будет, передает РИА "Новости".

"Вы знаете, что в Российской Федерации пока не принято решение о вакцинации детского населения, вакцинация начинается с 18 лет. И поэтому все регулирование, которое здесь отражено, направлено на граждан старше 18 лет", - заверила чиновница.

Рассуждая об актуальной эпидемиологической ситуации, Голикова напрямую связала официальную высокую смертность (больше тысячи каждый день) от коронавируса с нежеланием значительной доли россиян получать иммунитет от инфекции. Назвала она и конкретные цифры.

"Из общего количества избыточной смертности 91,2% приходится на ковид. Сегодня мы можем смело сказать, что это серьезно влияет на потерю каждой из наших семей, но и на общую демографическую ситуацию", - рассказала вице-премьер.

Напомним, что с 1 февраля, в случае принятия двух законопроектов, взрослые россияне смогут попасть в поезда, самолеты, торговые центры, непродовольственные магазины, культурные учреждения и места проведения массовых мероприятий только при наличии QR-кода о прививке или медотвода от нее.


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