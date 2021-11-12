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Новости 19:14

С февраля в публичные места с отрицательным ПЦР-тестом пустят только при наличии медотвода от прививки

фото ЗакС политика С февраля в публичные места с отрицательным ПЦР-тестом пустят только при наличии медотвода от прививки

Правительство опубликовало два анонсированных ранее законопроекта, устанавливающих новые правила посещения публичных мест в условиях пандемии коронавируса. 12 ноября их направили на рассмотрение в Госдуму.

Согласно первому документу, россияне при отсутствии у них QR-кода о прививке, справки о перенесенном менее полугода назад коронавирусе или медотвода от прививки смогут попасть в публичные места, предъявив отрицательный ПЦР-тест. Речь идет о таких местах, как непродовольственные магазины, культурные учреждения, заведения общепита, места проведения массовых мероприятий. С 1 февраля правила станут строже: отрицательный ПЦР-тест станет своего рода пропуском только для тех, у кого имеется медотвод от вакцинации. На аптеки и магазины с товарами первой необходимости инициатива не распространяется. В случае ее принятия правила будут действовать до лета.

Второй законопроект касается мер санитарно-эпидемиологической безопасности на транспорте. Механизм пропуска людей в поезда и самолеты в нем устанавливается тот же самый: потребуются, на выбор, все те же документы, либо отрицательный тест. Разница лишь в том, что пока не установлена дата, после которой отрицательный ПЦР-тест станут принимать только от пассажиров с медотводом от прививки.


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