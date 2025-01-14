Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ на 32%

Роспотребнадзор отчитался о состоянии эпидемиологической обстановки после новогодних праздников, об этом 14 января сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Роспотребнадзора, количество случаев ОРВИ за прошедшую неделю увеличилось на 31,9% по сравнению с предыдущей, однако специалисты заверяют, что ситуация находится под контролем.

В ходе совещания, проведённого под руководством главы ведомства Анны Поповой, было отмечено, что превышение средних показателей заболеваемости зафиксировано в 45 регионах России. Также на 23% увеличилось число госпитализаций с ОРВИ, причём в 43 субъектах рост достиг 30%.

Кроме того, за прошедшую неделю в стране зарегистрировано 9,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, что на 7,9% больше, чем неделей ранее.

Напомним, что в пятницу, 10 января, в петербургском Роспотребнадзоре рассказали, что в первую неделю января заболеваемость ОРВИ в городе упала на 65%.

Фото: ЗАКС.Ру