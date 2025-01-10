Заболеваемость ОРВИ в Петербурге упала на 65% за первую неделю января

В Петербурге за первую неделю 2025 года с 30 декабря по 5 января зафиксировали снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 64,94% по сравнению с последней неделей 2024 года. Показатели остаются ниже эпидемического порога, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Основными возбудителями заболеваний стали негриппозные респираторные вирусы: аденовирусы, бокавирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы и SARS-CoV-2. Однако активность вирусов гриппа постепенно растет.

Медики напоминают о таких мерах профилактики в сезон простуд, как регулярное мытье рук, ношение медицинской маски, проветривание помещений и соблюдение здорового образа жизни.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в случае заболевания важно изолировать больного, вызвать врача и не заниматься самолечением.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов продлил до конца декабря 2025 года действие постановления о введении ограничений в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Ограничения, введенные из-за COVID-19, сохраняются с марта 2020 года.

фото: ЗАКС.Ру