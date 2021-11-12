Коммунистка из ГД Останина обратилась в Генпрокуратуру из-за ареста "навальнистки" Чанышевой

Новоизбранная депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина написала обращение к генеральному прокурору Игорю Краснову и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой в связи с громким и скандальным делом уфимской активистки Лилии Чанышевой. Последнюю, работавшую с 2012 года в структурах оппозиционера Алексея Навального до их вынужденного самороспуска, на неделе отправили в СИЗО по делу об организации экстремистского сообщества.

Останина в своем Telegram-канале, приложив копию письма, сообщила, что попросила сменить Чанышевой меру пресечения. Один из аргументов - возможная беременность арестованной, о которой та упомянула на суде.

"Также обратилась к начальнику ФСИН Александру Калашникову с просьбой предоставить информацию о числе женщин, беременных женщин и женщин с детьми, отбывающих наказание в местах лишения свободы; о количестве детей, родившихся в СИЗО и о смертности детей и женщин в условиях изоляции. Будем держать на контроле", - пишет коммунистка.

Накануне журналистка Татьяна Фельгенгауэр опубликовала эмоциональный пост, в котором говорилось о необходимости спасти Чанышеву и ее будущего ребенка. Автор призывала к активным действиям в том числе Останину как главу думского комитета по делам семьи.

фото: duma.gov.ru