Петрушевская отказалась от Госпремии, которую ей вручил Путин, протестуя против ликвидации "Мемориала"*

Русский классик, прозаик, поэтесса и драматург Людмила Петрушевская объявила об отказе от Государственной премии в знак протеста против намерения Генпрокуратуры ликвидировать "Мемориал"*.

"У меня сейчас отбирают "Мемориал"*, память об осуждённых и расстрелянных, о брошенных под грузовик и умерших голодной смертью, о замороженных в грузовиках по пути от лагеря к лагерю, о замученных пытками на Лубянке и на Колыме, о забитых недавно на улицах, в вагонзаках и в мили-полиции. О сидящих в заключении по сфабрикованным, фальшивым делам. О тысячах таких заключенных, опасных для властей. Пусть на меня снова заводят дело об оскорблении президента. Я отказываюсь от звания лауреата Государственной премии. Потому что мне вручал значок, коробку и букет президент Путин. За пьесу, посвященную тем, кто не вернулся из лагерей. За память о них", - представила свою позицию Петрушевская в себя в Facebook.

Напомним, Генеральная прокуратура подала иск в Верховный суд РФ с требованием ликвидировать старейшую правозащитную организацию "Мемориал"* за регулярное нарушение закона об иностранных агентах, а именно - за отсутствие маркировок на публикуемых в интернете материалах. Кроме того, ведомство нашло в деятельности правозащитников признаки оправдания терроризма. Заседание суда состоится 25 ноября.

*Минюст внес Международный "Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО-иноагентов