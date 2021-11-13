Петербуржцы назвали самые чистые районы города: в лидерах Фрунзенский и Кронштадтский

Петербургский комитет по благоустройству подвёл итоги голосования, в котором жители города должны были отдать свои голоса за самый чистый, по их мнению, район. Выяснилось, что постфактум октябрьской уборки наиболее ухоженными стали Фрунзенский и Кронштадтский районы.

На третьем месте расположились Курортный, Петроградский и Петродворцовый районы. Следом - Невский и Адмиралтейский.

Наиболее низкие оценки получила уборка Выборгского района.

В опросе комблага приняли участие свыше 20 тысяч человек.

Следует добавить, что в комментариях к отчёту комитета "ВКонтакте" многие петербуржцы заявили, что готовы оспорить результаты опроса. Другие пожаловались на уборщиков с воздуходувками, которые не так давно Жилищный комитет запретил использовать рядом с домами.