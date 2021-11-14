Коммунисты в Госдуме будут голосовать против введения QR-кодов

Правительственный законопроект, внесенный 12 ноября в Госдуму, по которому с февраля в большинство публичных мест будут пускать только привитых от коронавируса граждан или же имеющих медотвод от прививки, встретит сопротивление со стороны КПРФ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Александра Ющенко.

"Мы будем голосовать против этого законопроекта", - пообещал член фракции коммунистов.

Больше всего Ющенко смущает возрастающий, с его точки зрения, риск утечки личных данных россиян, который несет с собой новая инициатива.

Накануне свое протестное голосование против законопроекта анонсировали думские эсеры. Отметим, что в случае своего принятия документ установит некий переходный период до 1 февраля, когда вместо QR-кода об иммунизации от коронавируса на входе в самолеты, поезда, торговые центры, непродовольственные магазины, культурные и спортивные учреждения достаточно будет предъявить свежий ПЦР-тест.