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Новости 17:57

Думская фракция "СР - За правду" проголосует против закона о введении QR-кодов

фото ЗакС политика Думская фракция "СР - За правду" проголосует против закона о введении QR-кодов

Фракция Госдумы "Справедливая Россия - За правду" не станет голосовать за одобрение проекта закона о введении обязательных QR-кодов для посещения заведений общепита, магазинов и транспорта, уведомил глава эсеров Сергей Миронов у себя в Twitter.

"СР будет голосовать против законопроектов правительства о QR-кодах", - отчитался политик.

Напомним, что с 1 февраля, в случае принятия обозначенной законотворческой инициативы, взрослые россияне смогут попасть в поезда, самолёты, торговые центры, непродовольственные магазины, культурные учреждения и места проведения массовых мероприятий только при наличии QR-кода о COVID-прививке или медотвода от неё.

Помимо этого, вплоть до 1 февраля у россиян будет возможность предъявлять на местах и отрицательный ПЦР-тест, однако начиная уже со 2-го числа такая возможность останется только у граждан с медотводом.


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