В России снова могут заморозить цены на сахар и подсолнечное масло

Заметное подорожание продуктов питания в розничных сетях во второй половине нынешнего года побудило правительство повторно рассмотреть как вариант практику заморозки цен на подсолнечное масло и сахар, передает РБК. В настоящее время вице-премьер Виктория Абрамченко ждет от подчиненных конкретных предложений для того, чтобы предотвратить рост цен на эти два базовых товара. Чиновница в своем поручении, направленном в Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и ФАС, ссылается на "мировой тренд повышения цен на продовольствие".

Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) отмечала, что в октябре индекс роста продовольственных цен по всему миру побил рекорд десятилетней давности, достигнув 133,2 пункта. В частности, растущий показатель обусловлен продолжающимся удорожанием зерновых культур и растительных масел, включая пальмовое.

Впрочем, в Минсельхозе утверждают, что производство сахарной свеклы и подсолнечника в стране увеличится и "позволит обеспечить внутренний рынок продукцией переработки в необходимых объемах".

Отметим, что впервые в новейшей истории России аналогичный эксперимент провели почти год назад: в декабре 2020 года президент Владимир Путин отчитал чиновников за резкий рост розничных цен на самые ходовые продовольственные товары. Той же зимой правительству удалось заключить соглашение с производителями подсолнечного масла и сахара и ритейлерами. Максимальные цены "сбили" до 46 рублей за килограмм сахара и до 110 рублей за литровую бутылку масла. В мае действие соглашений решили не продлевать.