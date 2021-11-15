ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:19

В России снова могут заморозить цены на сахар и подсолнечное масло

фото ЗакС политика В России снова могут заморозить цены на сахар и подсолнечное масло

Заметное подорожание продуктов питания в розничных сетях во второй половине нынешнего года побудило правительство повторно рассмотреть как вариант практику заморозки цен на подсолнечное масло и сахар, передает РБК. В настоящее время вице-премьер Виктория Абрамченко ждет от подчиненных конкретных предложений для того, чтобы предотвратить рост цен на эти два базовых товара. Чиновница в своем поручении, направленном в Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и ФАС, ссылается на "мировой тренд повышения цен на продовольствие".

Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) отмечала, что в октябре индекс роста продовольственных цен по всему миру побил рекорд десятилетней давности, достигнув 133,2 пункта. В частности, растущий показатель обусловлен продолжающимся удорожанием зерновых культур и растительных масел, включая пальмовое.

Впрочем, в Минсельхозе утверждают, что производство сахарной свеклы и подсолнечника в стране увеличится и "позволит обеспечить внутренний рынок продукцией переработки в необходимых объемах".

Отметим, что впервые в новейшей истории России аналогичный эксперимент провели почти год назад: в декабре 2020 года президент Владимир Путин отчитал чиновников за резкий рост розничных цен на самые ходовые продовольственные товары. Той же зимой правительству удалось заключить соглашение с производителями подсолнечного масла и сахара и ритейлерами. Максимальные цены "сбили" до 46 рублей за килограмм сахара и до 110 рублей за литровую бутылку масла. В мае действие соглашений решили не продлевать.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама