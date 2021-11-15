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Новости 10:35

В Петербурге сменился глава жилищного комитета

фото ЗакС политика В Петербурге сменился глава жилищного комитета

Петербургский губернатор принял очередное кадровое решение и поменял председателя жилищного комитета. Внезапно освободившееся место занял Олег Зотов, до последнего дня возглавлявший ГАТИ.

"Занимавший пост председателя жилищного комитета Виктор Борщев переведен на другую работу", – говорится в сообщении от пресс-службы Смольного.

На прошлой неделе Беглов совершил перестановку во главе еще одного подразделения Смольного: назначил руководить комитетом по благоустройству бывшего главу Калининского района Василия Пониделко.

фото: gov.spb.ru


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