В Петербурге сменился глава жилищного комитета

Петербургский губернатор принял очередное кадровое решение и поменял председателя жилищного комитета. Внезапно освободившееся место занял Олег Зотов, до последнего дня возглавлявший ГАТИ.
"Занимавший пост председателя жилищного комитета Виктор Борщев переведен на другую работу", – говорится в сообщении от пресс-службы Смольного.
На прошлой неделе Беглов совершил перестановку во главе еще одного подразделения Смольного: назначил руководить комитетом по благоустройству бывшего главу Калининского района Василия Пониделко.