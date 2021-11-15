Экс-начальника управления соцпитания в Петербурге отправили в СИЗО

Куйбышевский районный суд Петербурга определился с мерой пресечения фигурантам дела, возбужденного в отношении бывшего начальника управления соцпитания Алексея Барабанщикова и его четверых подельников. Всех их задержали в пятницу 12 ноября. Тогда же стало известно, что чиновник лишился должности с формулировкой "по собственному желанию", а его обязанности стала временно исполнять Светлана Гусева.

В ходе судебного заседания освободили Ольгу Печень, удовлетворив тем самым ходатайство следствия. Судопроизводство в отношении женщины прекратилось. Аналогичным образом поступили с Андреем Ахрамеевым.

В свою очередь, Алексею Барабанщикову и Олегу Лукину назначили помещение под стражу до 9 января. Оба просили у суда либо выпустить их под залог, либо назначить им домашний арест. Однако домашний арест достался другому фигуранту — Ростиславу Савинову.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 165 УК ("Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере"). По версии следствия, преступление имело место в ходе поставок питания в школы Красносельского района.