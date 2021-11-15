Миронов предостерег Минздрав от "сингапуризации" противоэпидемических мер

В последних публичных выступлениях министра здравоохранения Михаила Мурашко лидер справедливороссов Сергей Миронов услышал серьезную угрозу. В частности, Миронов отметил, что чиновник непрозрачно намекает на сингапурский опыт борьбы с пандемией коронавируса, который предполагает отказ в предоставлении медицинской помощи всем невакцинированным гражданам.

"Уверен, в России с ее зашкаливающим уровнем бедности даже намеки на возможность отказа от бесплатной медицинской помощи для населения недопустимы. Как и в целом агрессивная палочная система против инакомыслящих. Поэтому призываю главу Минздрава перестать "кошмарить", а в данном случае "сингапурить" людей и заняться своими прямыми обязанностями", - приводит комментарий депутата его пресс-служба.

Не слишком радуют лидера СЗРП и намеки на возможность уголовного преследования врачей-антиваксеров. Некоторые из декларируемых методов противодействия пандемии, по оценке Миронова, выглядят как нечто выходящее за рамки основного закона.

"Эпидемия ковида, безусловно, чрезвычайная ситуация, но бороться с ней нужно только законными способами, соблюдая все обязательства государства перед гражданами. Любые действия, подрывающие доверие населения к власти, грозят самыми тяжелыми социально-экономическими последствиями для страны, которые превысят ущерб от любой пандемии", - заключил политик.