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Новости 12:59

Глава Минздрава выступил за уголовное преследование медиков-антиваксеров

фото ЗакС политика Глава Минздрава выступил за уголовное преследование медиков-антиваксеров

В ходе выступления перед депутатами Госдумы министр здравоохранения Михаил Мурашко выразил недовольство наличием в медицинском сообществе убежденных противников вакцинации и порассуждал над способами их "перевоспитания".

"Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто (...) сам создает угрозу. Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-"антиваксеры" заболели", - приводит фрагмент его речи "Интерфакс".

Чиновник убежден, что именно медики призваны быть "более продвинутыми" в таких вопросах, как вакцинация, оговорившись, впрочем, что не призывает к совсем радикальным мерам. По словам Мурашко, государству в сегодняшней ситуации требуется занимать "достаточно жесткую позицию, эта жесткая позиция должна быть в вакцинации населения".

"Если даже человек сейчас в чем-то сомневается, не понимает чего-то, для этого медицинские работники должны это сделать, объяснить", - считает министр.

По его сведениям, на сегодняшний день первый компонент вакцины от коронавируса получило 53% совершеннолетнего населения России.


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