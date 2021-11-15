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Новости 14:50

В Смольном отмечают общую законопослушность заведений общепита

фото ЗакС политика В Смольном отмечают общую законопослушность заведений общепита

В администрации Петербурга подвели итоги ежедневных рейдов на прошлой неделе, в ходе которых различные организации, в том числе заведения общепита, проверялись на предмет соблюдения антиковидных требований. Если в ночное время чиновники в компании силовиков обходили только заведения в центральной части города, то в рабочее время рейды затрагивали и спальные районы. Всего из 143 проинспектированных объектов (38 точек общепита, 87 магазинов, 18 сервисных предприятий) нарушения противоэпидемических стандартов зафиксировали только в 11. Среди нарушений — курение кальяна, отсутствие QR-кода коллективного иммунитета, журналов термометрии и дезинфекции, несоблюдение масочного режима, работа в ночное время.

По результатам проверок за неделю опечатали и закрыли только одну точку — караоке-клуб в историческом центре города, остальным нарушителям грозят штрафы.

"В Петербурге введен строгий контроль за выполнением антиковидных мер. Все организации и посетители обязаны их соблюдать. Общая ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих — это единственная возможность избежать более жестких мер и ограничений", - напомнил губернатор Александр Беглов.

Напомним, что по действующим правилам кафе, бары и рестораны должны закрываться в 23 часа, правда, в Смольном уже согласились пойти навстречу обществу и продлить время пребывания посетителей в заведениях общепита до полуночи.


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